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"Голос" заручился поддержкой Украины от европейского партийного объединения в ПАСЕ, - Рудик

Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" заручилась поддержкой Украины от Европейского партийного объединения "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), которые выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и осудили количество нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины.

Об этом заявила лидер "Голоса" Кира Рудик, передает сайт политсилы.

"Неделю назад я обратилась к нашим европейским партнерам ALDE, чтобы они выразили свою позицию относительно ситуации на восточных границах Украины. Мы очень рады, что они мгновенно отреагировали", - заявила Рудик.

Рудик отмечает, что в своем заявлении ALDE отмечает, что российское военное наращивание, агрессивная риторика и действия должны прекратиться, в регионе нужна срочная деэскалация, Россия должна восстановить прозрачность и обмен информацией о своей военной деятельности в соответствии со стандартами ОБСЕ и соблюдать законодательные обязательства перед Советом Европы.

"А также речь идет о том, что важно предоставить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полный и беспрепятственный доступ ко всем территориям, контролируемым сепаратистскими силами на востоке Украины. ALDE в очередной раз подтверждает свою неуклонную поддержку Украины. И "Голос" благодарен за то, что имеем таких сильных и надежных партнеров", - резюмировала Рудик.

Напомним, Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) - объединения европейских партий, основанное в 1993 году, включающая либеральные и либерально-демократические партии. ALDE насчитывает 70 партий из 45 стран Европы. Имеет политические группы в Европейском парламенте, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО.

Партия "Голос" первой из парламентских партий Украины получила полное членство в ALDE. Соответствующее решение приняли представители либерал-демократических партий на заседании Совета объединения 18 ноября 2020 года.

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Новости Украины ПАСЕПартия ГолосКира Рудик
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