RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Голос" заручився підтримкою України від європейського партійного об'єднання у ПАРЄ, - Рудик

Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" заручилась підтримкою України від Європейського партійного об‘єднання "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE), які висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та засудило кількість порушень режиму припинення вогню на Сході України.

Про це заявила лідер "Голосу" Кіра Рудик, передає сайт політсили.

"Тиждень тому я звернулася до наших європейських партнерів ALDE, щоб вони висловили свою позицію щодо ситуації на східних кордонах України. Ми дуже раді, що вони миттєво відреагували", - заявила Рудик.

Рудик наголошує, що у своїй заяві ALDE наголошує, що російське військове нарощування, агресивна риторика та дії повинні припинитися, у регіоні потрібна термінова деескалація, Росія повинна відновити прозорість та обмін інформацією про свою військову діяльність відповідно до стандартів ОБСЄ та дотримуватись законодавчих зобов’язань перед Радою Європи.

"А також йдеться про те, що важливо надати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повний та безперешкодний доступ до всіх територій, контрольованих сепаратистськими силами на Сході України. ALDE вкотре підтверджує свою неухильну підтримку України. І "Голос" вдячний за те, що маємо таких сильних і надійних партнерів", - резюмувала Рудик.

Нагадаємо, Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE) - об'єднання європейських партій, заснована в 1993 році, що включає ліберальні й ліберально-демократичні партії. ALDE налічує 70 партій із 45 країн Європи. Має політичні групи в Європейському парламенті, ПАРЄ та Парламентській асамблеї НАТО.

Партія "Голос" першою з парламентських партій України отримала повне членство у ALDE. Відповідне рішення прийняли представники ліберал-демократичних партій на засіданні Ради об'єднання 18 листопада 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПАРЄПартія ГолосКіра Рудик
Читайте також
Ескалація з боку РФ, Навальний та Білорусь: що обговорять на весняній сесії ПАРЄ
Рудик: "Голос" залучив підприємців до фіналізації антикризового плану для економіки
Прогноз погоди