"Голос" выступает против закона о столице: документ является средством политического давления

Во время встречи с Виталием Кличко она заявила, что закон о столице является инструментом политического давления.

"Партия "Голос" системно выступает против этого законопроекта, мы считаем, что его принятие не улучшит жизнь киевлян, а заблокирует работу в столице. Пока этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации", - написала Рудык.

В ходе встречи также обсудили создание профессиональной ВСК по делу "вагнеровцев". Лидер "УДАРа" Виталий Кличко отметил, что украинцы должны узнать правду относительно "вагнеровцев".