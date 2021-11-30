"Голос" выступает против закона о столице: документ является средством политического давления
Партия "Голос" выступила против закона о столице, который хочет принять "Слуга народа".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Голос" Киры Рудык.
Во время встречи с Виталием Кличко она заявила, что закон о столице является инструментом политического давления.
"Партия "Голос" системно выступает против этого законопроекта, мы считаем, что его принятие не улучшит жизнь киевлян, а заблокирует работу в столице. Пока этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации", - написала Рудык.
В ходе встречи также обсудили создание профессиональной ВСК по делу "вагнеровцев". Лидер "УДАРа" Виталий Кличко отметил, что украинцы должны узнать правду относительно "вагнеровцев".
Как сообщалось, вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.
Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "Про Киев - столицу Украины".