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"Голос" виступає проти закону про столицю: документ є засобом політичного тиску

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 12:52
"Голос" виступає проти закону про столицю: документ є засобом політичного тиску Фото: Кіра Рудик та Віталій Кличко (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Партія "Голос" виступила проти закону про столицю, який хоче ухвалити "Слуга народу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Голос" Кіри Рудик.

Під час зустрічі з Віталієм Кличком вона заявила, що закон про столицю є інструментом політичного тиску.

"Партія "Голос" системно виступає проти цього законопроекту, ми вважаємо, що його прийняття не покращить життя киян, а заблокує роботу в столиці. Наразі цей законопроект є засобом політичного тиску, а не спробою вирішити нагальні питання децентралізації", - написала Рудик.

Під час зустрічі також обговорили створення фахової ТСК щодо справи "вагнерівців". Лідер "УДАРу" Віталій Кличко наголосив на тому, що українці мають дізнатися правду щодо "вагнерівців".

Як повідомлялось, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

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Місцеве самоврядування Кіра Рудик
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