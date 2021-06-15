"Голос" выступает против списания долгов олигархов перед государством, - Совсун

По ее словам, проголосованный в первом чтении проект №3508-д о списании долгов на газовом рынке не должен быть принят в предложенном виде. Ведь документ одновременно с решением проблем задолженности предприятий теплокоммунэнерго также предлагает списать долги газсбытов и облгазов, которые сегодня контролируются одной олигархической группой.

"Нужно ли напомнить, что большинство облгазов в Украине контролирует Фирташ? Газсбыты должны "Нафтогазу" почти 24 миллиарда гривен. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газсбытов, составляет 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансэнерго". Почему мы делаем вид, что только государство виновато в этой задолженности? Почему мы смешиваем все до кучи в одном законопроекте?"- заявила Инна Совсун.

Она подчеркнула, что с долгами теплокоммунэнерго действительно нужно разбираться. Кроме этого, государство должно решить проблему монополий на газовом рынке и бороться с влиянием олигархов на облгазы и газсбыты. Зато власть сводит воедино решение проблем украинских граждан и олигархов.

"Государство ничего не делает, чтобы решить проблему облгазов. Вам напомнить, как облгазы не дают гражданами сменить поставщиков? Как они терроризировали граждан? Проблема в том, что мы не должны делать вид, что во всем виновато только государство. Сомневаемся ли мы в том, что в стране воруют газ? Все понимают, что его воруют и наживаются на этом. Мы понимаем, что и облгазы и газсбыты не работают себе в убыток. Но вместо того, чтобы начать расследовать манипуляции на рынке газа, мы списываем долги. Поэтому поддерживать такой законопроект в этой форме неприемлемо", - подчеркнула Совсун.