"Голос" виступає проти списання боргів олігархів перед державою, - Совсун

За її словами, проголосований у першому читанні проект №3508-д про списання боргів на газовому ринку не повинен бути прийнятим в запропонованому вигляді. Адже документ одночасно з вирішенням проблем заборгованості підприємств теплокомуненерго пропонує також списати борги газзбутів та облгазів, які сьогодні контролюються однією олігархічною групою.

"Чи потрібно нагадати, що більшість облгазів в Україні контролює Фірташ? Газзбути винні "Нафтогазу" майже 24 мільярди гривень. В сукупності борги окремо взятого олігарха Фірташа, облгазів ті газзбутів, становить 62 мільярди гривень перед НАК "Нафтогаз" та "Укртрансенерго". Чому ми удаємо, що тільки держава винна в цій заборгованості? Чому ми змішуємо все до купи в одному законопроекті?" - заявила Інна Совсун.

Вона наголосила, що з боргами теплокомуненерго дійсно потрібно розбиратися. Окрім цього, держава повинна вирішити проблему монополій на газовому ринку та боротись із впливом олігархів на облгази та газзбути. Натомість влада зводить докупи вирішення проблем українських громадян та олігархів.

"Держава нічого не робить, аби вирішити проблему облгазів. Вам нагадати, як облгази не дають громадянами змінити постачальників? Як вони тероризували громадян температурними коефіцієнтами? Проблема в тому, що ми не повинні удавати, що в усьому винна тільки держава. Чи ми сумніваємось в тому, що в країні крадуть газ? Всі розуміють, що його крадуть та наживаються на цьому. Ми розуміємо, що і облгази і газзбути не працюють собі у збиток. Але замість того, аби почати розслідувати маніпуляції на ринку газу, ми списуємо борги. Тому підтримувати такий законопроект в цій формі неприйнятно", - наголосила Совсун.