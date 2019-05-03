Голос Украины обнародовал результаты выборов

В пятницу, 3 мая, парламентская газета "Голос Украины" опубликовала официальные результаты президентских выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания.

Так, по опубликованным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей (11 млн 541 тыс. 528 человек). За Петра Порошенко свои голоса отдали 24,45% избирателей (4 млн 522 тыс. 450 человек).

"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович", - говорится в опубликованном решении ЦИК.

Отмечается, что в этом году в список избирателей было включено 30 млн 105 тыс. 4 граждан Украины, из них участие в голосовании приняли 18 млн 491 тыс. 837 человек.

Фото: результаты выборов опубликованы в "Голос Украины"

Напомним, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. В ходе заседания председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила, что протокол о результатах повторного голосования сформирован, а члены Центризбиркома его подписали.

Добавим, что в течение 30 дней со дня объявления результатов должна состояться инаугурация нового президента, конкретную дату установит Верховная рада. Как ранее писало РБК-Украина, возможной датой инаугурации Зеленского являеться 28 мая.