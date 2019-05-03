Голос України оприлюднив результати виборів

У п'ятницю, 3 травня, парламентська газета "Голос України" опублікувала офіційні результати президентських виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання.

Так, за опублікованими результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців (11 млн 541 тис. 528 осіб). За Петра Порошенка свої голоси віддали 24,45% виборців (4 млн 522 тис. 450 осіб).

"Таким чином, за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович", - йдеться в опублікованому рішенні ЦВК.

Зазначається, що цього року до списку виборців було включено 30 млн 105 тис. 4 громадяни України, з них участь у голосуванні взяли 18 млн 491 тис. 837 осіб.

Фото: результати виборів опубліковані в "Голос України"

Нагадаємо, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України. Під час засідання голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила, що протокол про результати повторного голосування сформовано, а члени Центрвиборчкому його підписали.

Додамо, що протягом 30 днів з дня оголошення результатів повинна відбутися інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше писало РБК-Україна, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.