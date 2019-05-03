Голос України оприлюднив результати виборів

За Зеленського проголосували 73,22% виборців, за Порошенка - 24,45%
У п'ятницю, 3 травня, парламентська газета "Голос України" опублікувала офіційні результати президентських виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання.
Так, за опублікованими результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців (11 млн 541 тис. 528 осіб). За Петра Порошенка свої голоси віддали 24,45% виборців (4 млн 522 тис. 450 осіб).
"Таким чином, за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович", - йдеться в опублікованому рішенні ЦВК.
Зазначається, що цього року до списку виборців було включено 30 млн 105 тис. 4 громадяни України, з них участь у голосуванні взяли 18 млн 491 тис. 837 осіб.
Нагадаємо, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України. Під час засідання голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила, що протокол про результати повторного голосування сформовано, а члени Центрвиборчкому його підписали.
Додамо, що протягом 30 днів з дня оголошення результатів повинна відбутися інавгурація нового президента, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше писало РБК-Україна, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.