"Голос" призывает провести закрытое заседание ВР: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака

Партия "Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной рады. Требуют вызвать премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает пресс-служба политсилы.
"За последнюю неделю COVID-19 заболело более 100 тысяч наших сограждан. 2455 украинцев умерло. Это - еще одна война. Которая стала опасным испытанием, как и война на Востоке. И войну с коронавирусом мы проигрываем. Последние решения СНБО, которые должны улучшить организацию вакцинации, не содержат реальных критериев эффективности этого плана", - заявила Рудик.
По ее мнению, провал борьбы с пандемией вместе с обострением на Востоке - угроза жизни и безопасности каждого украинца и потенциальная волна экономического падения.
"Кабинет министров уже год в состоянии организовать борьбу с коронавирусом и поддержать экономику, Минздрав утонул в коррупции и некомпетентности, а относительно войны на Востоке - мы не знаем реальной ситуации и готовности нашей страны к противодействию агрессору", - добавляет она.
Парламент должен взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье сограждан. Стране нужен конструктивный план действий, чтобы эффективно ответить на каждый из вызовов, убеждены в "Голосе".
"Нужен план борьбы с COVID-19: организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, главное - закупка вакцины и организация массового вакцинирования. Украине нужен план развития экономики. Украина должна быть готова к вызовам безопасности. Мы уже обратились с рядом депутатских запросов в министерства, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Кабинет министров, требуем прозрачности и подотчетности их деятельности", - подчеркивает Рудик.
В связи с этой ситуацией, партия "Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной рады, чтобы:
"Мы призываем всех коллег в Верховной раде поддержать наш план действий и заставить правительство, наконец, работать эффективно. Только конструктивная и решительная позиция Верховной рады может сейчас помочь Украине преодолеть этот кризис", - резюмировала Кира Рудик.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов с коронавирусом. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.
В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещается принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и другие. Что касается ограничений в отношении транспорта, то полномочия передали местным властям.
Вчера в Украине выявили 10 179 новых случаев коронавирус. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.