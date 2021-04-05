"Голос" призывает провести закрытое заседание ВР: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака

"За последнюю неделю COVID-19 заболело более 100 тысяч наших сограждан. 2455 украинцев умерло. Это - еще одна война. Которая стала опасным испытанием, как и война на Востоке. И войну с коронавирусом мы проигрываем. Последние решения СНБО, которые должны улучшить организацию вакцинации, не содержат реальных критериев эффективности этого плана", - заявила Рудик.

По ее мнению, провал борьбы с пандемией вместе с обострением на Востоке - угроза жизни и безопасности каждого украинца и потенциальная волна экономического падения.

"Кабинет министров уже год в состоянии организовать борьбу с коронавирусом и поддержать экономику, Минздрав утонул в коррупции и некомпетентности, а относительно войны на Востоке - мы не знаем реальной ситуации и готовности нашей страны к противодействию агрессору", - добавляет она.

Парламент должен взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье сограждан. Стране нужен конструктивный план действий, чтобы эффективно ответить на каждый из вызовов, убеждены в "Голосе".

"Нужен план борьбы с COVID-19: организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, главное - закупка вакцины и организация массового вакцинирования. Украине нужен план развития экономики. Украина должна быть готова к вызовам безопасности. Мы уже обратились с рядом депутатских запросов в министерства, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Кабинет министров, требуем прозрачности и подотчетности их деятельности", - подчеркивает Рудик.

В связи с этой ситуацией, партия "Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной рады, чтобы:

Заслушать подробный доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака в режиме закрытого заседания Верховной рады относительно обострения на Востоке. В рамках полномочий Верховной рады принять неотложные меры по поддержанию боеспособности вооруженных сил.

в режиме закрытого заседания Верховной рады относительно обострения на Востоке. В рамках полномочий Верховной рады принять неотложные меры по поддержанию боеспособности вооруженных сил. Заслушать доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о: загруженности больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечении больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами; плане создания новых больничных мест, закупке оборудования и обеспечения тестирования; мерах преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными COVID-19; плане действий правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации; плане поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка; причинах провала своевременного информирования граждан о введении карантинных ограничений.

о: загруженности больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечении больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами; плане создания новых больничных мест, закупке оборудования и обеспечения тестирования; мерах преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными COVID-19; плане действий правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации; плане поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка; причинах провала своевременного информирования граждан о введении карантинных ограничений. Разработать и принять с привлечением всех фракций и депутатских групп, поддерживающих конструктивную работу: обращение к СНБО и Кабинету министров с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины, информирования населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за исполнение; поручение Кабинету министров Украины разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработки механизмов стимулирования экономического роста; пакет законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранения рабочих мест во время пандемии - предприниматели, деятельность которых ограничена из-за COVID-19, должны получать от государства поддержку, а не страдать от проверок налоговой и других регулирующих органов; пакет законопроектов о поддержке врачей и медицинских работников - планом "Голоса" предусмотрено повышение доплат для медицинских работников, контактирующих с больными COVID-19.

"Мы призываем всех коллег в Верховной раде поддержать наш план действий и заставить правительство, наконец, работать эффективно. Только конструктивная и решительная позиция Верховной рады может сейчас помочь Украине преодолеть этот кризис", - резюмировала Кира Рудик.