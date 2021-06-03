"Голос" призвал президента ветировать проголосованный сегодня законопроект о е-декларации

"Мы последовательно выступали за возобновление наказания для недобросовестных чиновников и поддерживали все положительные изменения в президентский законопроект. Так, принятый сегодня Советом частично соответствует заявленным целям, однако мы не можем согласиться с тем, что в положительный в целом законопроект большинство в последний момент зашила две токсичные нормы", - говорится в заявлении.

Речь, в частности, идет о:

возможности не декларировать имущество членов семьи, если декларант якобы не будет уведомлен о его наличии;

за непредоставление декларации в проголосованном ныне законе не предусмотрено лишение свободы, а лишь ограничение, как было раньше.

"Голос" не поддерживал эти правки, которые существенно ухудшают прозрачность декларирования чиновников. Мы должны сделать больше. Мы обращаемся к президенту с призывом ветировать законопроект и вернуть его на рассмотрение парламента с предложениями, которые исправят неприемлемые нормы принятого закона. Или "Голос" будет вынужден подавать отдельный законопроект для устранения этих дефектов. Наказанием за ложь в декларациях для топ-коррупционеров должна быть тюрьма", - отметили в партии.