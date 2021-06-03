"Голос" закликав президента ветувати проголосований сьогодні законопроект про е-декларації

Партія "Голос" закликала президента ветувати проголосований сьогодні законопроект про е-декларації.
Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті.
"Ми послідовно виступали за відновлення покарання для недоброчесних чиновників і підтримували всі позитивні зміни до президентського законопроекту. Так, проголосований сьогодні Радою частково відповідає заявленим цілям, однак ми не можемо погодитися з тим, що в позитивний загалом законопроект більшість в останній момент зашила дві токсичні норми", - йдеться в заяві.
Мова, зокрема, йде про:
"Голос" не підтримував ці правки, які суттєво погіршують прозорість декларування чиновників. Ми маємо зробити більше. Ми звертаємося до президента із закликом заветувати законопроект та повернути його на розгляд парламенту з пропозиціями, які виправлять неприйнятні норми ухваленого закону. Або "Голос" буде вимушений подавати окремий законопроект для усунення цих дефектів. Покаранням за брехню в деклараціях для топ-корупціонерів має бути тюрма", - наголосили в партії.
Нагадаємо, 3 червня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проект закону №4651. "За" проголосували 307 нардепів.