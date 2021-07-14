"Голос" призвал блокировать поправки в языковой закон, внесенные в бюджетный законопроект

"Эти поправки выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке, убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком и позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах", - отметил Ярослав Железняк.

Также нардеп добавил, что убираются штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг. То есть такими предложениями некоторые коллеги стремятся нивелировать всю работу над языковым законом, чего нельзя допустить.

"Призываем всех инициаторов, которые могут сейчас отозвать свои правки - сделать это. Не нарушайте статью 116 Регламента, не превращайте последние пленарные дни нашего парламента в борьбу за язык. Также призываем членов бюджетного комитета и представителей фракций: давайте сразу договоримся, что ни одна правка, которая касается языка ни в законе о реставрации, ни в других законах до 16 июля точно даже рассматриваться не будет", - подчеркнул Ярослав Железняк.

В течение этой сессии Верховная рада сделала много, в частности проголосовала закон по судебной реформе. Призываем не завершать последнюю пленарную неделю осквернением языкового закона.