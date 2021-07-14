"Голос" закликав блокувати правки до мовного закону, внесені до бюджетного законопроекту

"Ці поправки виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову, прибирають необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською і дозволяють використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та універах", - зазначив Ярослав Железняк.

Також нардеп додав, що прибираються штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг. Тобто такими пропозиціями деякі колеги прагнуть нівелювати всю роботу над мовним законом, чого не можна допустити.

"Закликаємо всіх ініціаторів, які можуть зараз відкликати свої правки — зробити це. Не порушуйте статтю 116 Регламенту, не перетворюйте останні пленарні дні нашого парламенту в боротьбу за мову. Також закликаємо членів бюджетного комітету і представників фракцій: давайте одразу домовимось, що жодна правка, яка стосується мови ані в законі про реставрацію, ані в інших законах до 16-го липня точно навіть розглядатися не буде", - підкреслив Ярослав Железняк.

Протягом цієї сесії Верховна рада зробила багато, зокрема проголосувала закон по судовій реформі. Закликаємо не завершувати останній пленарний тиждень спаплюженням мовного закону.