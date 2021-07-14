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"Голос" призвал блокировать поправки в языковой закон, внесенные в бюджетный законопроект

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:30
"Голос" призвал блокировать поправки в языковой закон, внесенные в бюджетный законопроект Фото: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк за трибуной ВР (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

15 июля в зале парламента рассмотрят бюджетный законопроект №5551-2, в котором партия "Голос" нашла несколько поправок в закон о языке.Партия призывает коллег в Верховной раде блокировать эти предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Эти поправки выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке, убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком и позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах", - отметил Ярослав Железняк.

Также нардеп добавил, что убираются штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг. То есть такими предложениями некоторые коллеги стремятся нивелировать всю работу над языковым законом, чего нельзя допустить.

"Призываем всех инициаторов, которые могут сейчас отозвать свои правки - сделать это. Не нарушайте статью 116 Регламента, не превращайте последние пленарные дни нашего парламента в борьбу за язык. Также призываем членов бюджетного комитета и представителей фракций: давайте сразу договоримся, что ни одна правка, которая касается языка ни в законе о реставрации, ни в других законах до 16 июля точно даже рассматриваться не будет", - подчеркнул Ярослав Железняк.

В течение этой сессии Верховная рада сделала много, в частности проголосовала закон по судебной реформе. Призываем не завершать последнюю пленарную неделю осквернением языкового закона.

Как сообщалось, ранее Железняк призвал провести внеочередное заседание и рассмотреть проект о помощи бизнесу.

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Ярослав Железняк
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