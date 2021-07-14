"Голос" закликав блокувати правки до мовного закону, внесені до бюджетного законопроекту
15 липня у залі парламенту розглянуть бюджетний законопроект №5551-2, в якому партія "Голос" знайшла кілька правок до закону про мову. Партія закликає колег у Верховній раді блокувати ці пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Голос" Ярослава Железняка.
"Ці поправки виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову, прибирають необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською і дозволяють використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та універах", - зазначив Ярослав Железняк.
Також нардеп додав, що прибираються штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг. Тобто такими пропозиціями деякі колеги прагнуть нівелювати всю роботу над мовним законом, чого не можна допустити.
"Закликаємо всіх ініціаторів, які можуть зараз відкликати свої правки — зробити це. Не порушуйте статтю 116 Регламенту, не перетворюйте останні пленарні дні нашого парламенту в боротьбу за мову. Також закликаємо членів бюджетного комітету і представників фракцій: давайте одразу домовимось, що жодна правка, яка стосується мови ані в законі про реставрацію, ані в інших законах до 16-го липня точно навіть розглядатися не буде", - підкреслив Ярослав Железняк.
Протягом цієї сесії Верховна рада зробила багато, зокрема проголосувала закон по судовій реформі. Закликаємо не завершувати останній пленарний тиждень спаплюженням мовного закону.
Як повідомлялось, раніше Железняк закликав провести позачергове засідання ВР і розглянути проект про допомогу бізнесу.