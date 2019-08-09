ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Голос" перед засіданням з Парубієм запропонував своїх депутатів в комітети

Новини » Політика    09.08.2019 - 11:00
"Голос" перед засіданням з Парубієм запропонував своїх депутатів в комітети
Фото: лідер партії "Голос" (РБК-Україна)

Партія запропонувала своїх очільників з декількох напрямків роботи нової Ради

Партія "Голос" запропонує очільників кількох важливих напрямків роботи нової Ради, де сьогодні вперше збирається підготовча депутатська група. Про це повідомляє прес-служба партії.

У партії зазначають, її представники можуть очолювати комітети з питань правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій 9 серпня скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. 

Зазначимо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що його партія не веде з іншими силами переговори про коаліцію у парламенті наступного скликання.  Згідно з останньою інформацією, партія "Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера Верховної ради.

Раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що переговори про коаліцію повинні завершитися у серпні.

Разумков: коаліційні переговори на сьогодні не ведуться Парубій скликав засідання для підготовки сесії нової Ради
Новини України голосАндрій ПарубійВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся