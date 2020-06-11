Лишились голоса: почему Вакарчук уходит из Верховной рады и кто его заменит

Святослав Вакарчук уходит из парламента (Виталий Носач/РБК-Украина)

Святослав Вакарчук заявил о том, что уходит из Верховной рады и откажется от депутатского мандата. С первых дней работы Рады лидер "Голоса" особо не демонстрировал политической активности. А с марта стал постепенно отходить от партийных дел. Подробнее о том, почему Вакарчук решил вновь уйти из парламента – в материале РБК-Украина.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук намерен сложить депутатский мандат и уйти из Верховной рады. Свое решение он объявил на брифинге в четверг, 11 июня, собрав представителей СМИ в Мариинском парке. Вакарчук заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей. И он считает ее "частично выполненной". Дальше Вакарчук намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.

"Вы можете продолжать безуспешно и бесперспективно лить свою информационную грязь на меня, если вам это нравится – пожалуйста, мне не жалко. Я снисходительно и философски к этому отношусь. Но! Прекратите трогать мою партию! Поэтому план такой. Я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом – со мной, а партия уверенно идет вперед", – отметил политик.

Тем временем в соцсетях и СМИ появилась одна из предполагаемых причин ухода Вакарчука из Рады со ссылкой на неназванные источники в "Голосе". По этой версии, во фракции разразились противоречия из-за инициативы по увольнению министра внутренних дел Арсена Авакова. Святослав Вакарчук якобы единственный нардеп "Голоса", который отказался подписывать проект постановления об отставке главы МВД.

Сам он говорит, что не был в Раде и поэтому физически ничего не мог подписывать. Вакарчук пояснил, что после смерти отца он пропускает заседания, чтобы чаще бывать во Львове рядом с матерью.

"Если бы у меня было какое-либо отдельное мнение, которое противоречит решению фракции, я бы обязательно его высказал", – сказал политик.

Второй заход

Значительная часть активных пользователей соцсетей встретили эту новость с иронической реакцией: "Что, опять?". Отправной точкой политического пути фронтмена "Океана Эльзы" можно считать 2007 год. Тогда Вакарчук прошел в Раду под 15 номером списка пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Но пробыв депутатом чуть больше года, он сложил мандат и на многие годы отошел от политики.

О властных амбициях певца вновь заговорили в 2015 году. Подпитывал эти разговоры тот факт, что с конца августа по декабрь 2015 года Вакарчук был стипендиатом программы Yale World Fellow в престижном Йельском университете США, которая направлена на развитие новых мировых лидеров.

За год до выборов в команде пятого президента Петра Порошенко, предрекая большой общественный спрос на узнаваемых, но не системных политиков, начали измерять рейтинги и Вакарчука, и Зеленского. И этот спрос в конечном счете "выстрелил", став одной из предпосылок для победы Владимира Зеленского в президентской гонке.

Участие в выборах Вакарчука вплоть до официального выдвижения кандидатов оставалось одной из главных интриг. Его поход за должностью главы государства в прошлом году мог бы "перетасовать" итоговые результаты. По информации РБК-Украина, певца к этому шагу долгое время склоняло его окружение и близкие к нему бизнесмены.

Сам Зеленский летом 2018 года записал ироничный ролик, обращаясь к Вакарчуку по поводу его выдвижения.

"Слава, ну что. Ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" – ну тогда и я. А то все снова спрашивают: "Ну шо я, шо я". А шо я? Я-то понятно. Шо ты? Просто если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – сказал тогда лидер "95 квартала".

Собеседники издания в администрации Порошенко, которые периодически интересовались президентскими амбициями Вакарчука, в декабре 2018 года описывали их так: "Утром он просыпается, говорит – да, я иду. Вечером он уже отказывается".

В результате Вакарчук так и не решился идти в президенты, но начал подготовку к походу в парламент. В мае 2019 года он представил свою партию "Голос", куда в большинстве своем вошли люди, ранее не причастные к большой политике.

На внеочередных выборах в Раду его политсиле досталось только пятое место и почти 6% голосов избирателей. Еще трое выдвиженцев от партии победили в мажоритарных округах. Это позволило "Голосу" создать в Раде фракцию из 20 народных депутатов. Самую большую электоральную поддержку партия получила на Западной Украине.

Отход в тень

С первых дней работы в парламенте Вакарчук не отличался активной политической деятельностью. Главой фракции "Голос" стал Сергей Рахманин, а его заместителем – Ярослав Железняк. В отличие от других партийных лидеров сам Вакарчук редко выступал с оценкой политических событий.

В марте этого года политик передал главенство в партии народному депутату Кире Рудык, прошедшей в парламент под третьим номером списка "Голоса". Сторонние наблюдатели расценили это как сигнал, что Вакарчук собирается отойти от партийных дел. Хотя сам он, даже после того как объявил, что сложит мандат, заявил, что не прекращает политическую деятельность и продолжит сотрудничать с "Голосом".

Во время брифинга журналисты припомнили Вакарчуку его первый опыт захода в Раду. Дело в том, что этот тезис его оппоненты взяли на вооружение еще на этапе избирательной гонки: мол, он уже был в парламенте, но очень скоро ушел, почти ничего не сделав.

Отвечая на вопрос о том, не разочарует ли он избирателей очередным демаршем, Вакарчук сперва отшутился. Мол, когда он впервые пошел в парламент, то привел на свое место одного человека. Во второй раз – уже двадцать человек. Если пойдет в третий, то приведет уже 400.

"Если говорить всерьез, давайте не манипулировать. Это первая в истории партия лидеров, а не лидерского типа с одним лицом. Я начинал с этого нашу избирательную кампанию, я это обещал и я это создаю шаг за шагом. Сегодняшнее событие — это просто часть нашего большого плана", – заявил политик.

В самом "Голосе" считают, что уход Вакарчука не должен сказаться на их работе в Раде и партийных рейтингах.

"Мы не лидерская партия, в отличие от других политических партий, которые работают на лидера, защищают его и работают на его рейтинг. Мы изначально строили партию иначе. Но конечно, было сложно говорить про нелидерскую партию, когда, очевидно, была одна доминирующая фигура", – сказала в комментарии РБК-Украина член фракции "Голос" Инна Совсун.

По ее словам, политсила продолжит работу над развитием партийных ячеек и собирается активно готовиться к местным выборам.

"Сейчас для нас всех еще большая ответственность за результат. Мы работаем над тем, чтобы партия стала инструментом реализации мечт украинцев. И именно для этого мы безусловно идем на местные выборы. Мы будем убеждать украинцев, что такая новая политика – это то, что на самом деле соответствует их интересам", – прокомментировала Совсун.

Место Вакарчука в парламенте должна занять Алина Свидерская – юрист, правозащитник и член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. Свидерская – жена бывшего министра обороны в правительства Алексей Гончарука – Андрея Загороднюка.

В 2012 году Свидерская окончила университет Кембриджа, обучаясь по стипендии от Джорджа Сороса. В 2015 году она была советником министра экономики по вопросам дерегуляции. Два года спустя основала организацию "Лаборатория чистой энергетики".