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"Голос" требует уволить Степанова с должности главы Минздрава, - Рудик

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 10:16
"Голос" требует уволить Степанова с должности главы Минздрава, - Рудик Фото: Кира Рудик (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Содержание на посту министра здравоохранения Максима Степанова обходится Украине непомерно дорого. Только за семь последних дней его пребывания на посту украинцы уплатили: более 2 тысячами жизней, более 30 тысячами госпитализаций, почти 100 тысячами новых инфицированных коронавирусом.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик во вторник, 30 марта, передает пресс-служба.

"За год - а сегодня ровно год, как Степанова назначили министром здравоохранения - у него так и не появился план, как противодействовать распространению COVID-19. Партия "Голос" убеждена: оставлять на должности Максима Степанова - преступление против украинского народа. Максим Степанов должен понести персональную политическую ответственность за многочисленные провалы на каждом этапе борьбы с пандемией коронавируса. Любители не смогли спасти страну от пандемии. Они должны уйти и освободить место компетентным и честным людям, для которых важными будут человеческие жизни, а не политические рейтинги", - заявила Рудик.

Поэтому, по ее словам, депутаты "Голоса" вновь инициируют отставку главы Минздрава, за которую уже собрано более 100 голосов.

Кроме того, Рудик зарегистрировала постановление об осуждении бездействия Кабинета министров и других органов государственной власти.

В ней партия призывает персонально премьера Дениса Шмыгаля и министра Максима Степанова немедленно доложить в парламенте об актуальной эпидемиологической ситуации, в частности, о готовности медицинской системы к третьей волне коронавируса, выполнении плана вакцинации и закупке вакцины, а также обеспечении комплекса экономических мер по поддержке предпринимателей.

"У "Голоса" есть национальный план вакцинации, и мы призываем правительство использовать его готовые и действенные принципы работы. Мы знаем как быстро и эффективно провести вакцинацию, и, что главное, сохранить жизни миллионам украинцев", - добавила лидер "Голоса".

По ее словам, Украина имеет мощности для массового бесперебойного вакцинации. Но не имеет "адекватного министра здравоохранения, способного организовать простейшие управленческие процессы". Например, закупить вакцины одновременно с Польшей, Канадой, Израилем и остальным цивилизованным миром.

"Мы требуем от правительства увольнения Максима Степанова с должности министра, налаживания механизма массового тестирования, экономической поддержки граждан, которые потеряли доходы из-за нелепых локдаунов и карантинов выходного дня, а самое важное - закупки не 500 тысяч, а десятков миллионов доз вакцины от COVID-19 для широкомасштабной вакцинации наших граждан", - резюмировала Рудик.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.

Всего с начала пандемии в стране заразились 1 млн 662 тысяч 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тысяч 76, летальных случаев 32 418, больными активными остаются 866 355 пациентов.

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