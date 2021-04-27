"Голос" ініціює позачергове засідання Ради для звільнення Степанова, - Рудик

На її думку, міністр охорони здоров’я має піти у відставку, бо за рік своєї роботи він провалив три завдання, за які відповідає: 1) організацію масового тестування; 2) забезпечення лікарень киснем та необхідним медичним обладнанням; 3) вакцинацію населення.

"За тиждень буде рік, як ми збираємо підписи, щоб Степанов пішов у відставку. Це питання перезріло. Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов’язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Хочеться вірити, що монобільшості, яка несе відповідальність за роботу Степанова, вдасться виправити власну помилку та надати голоси за його звільнення. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова, потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду зі всіма фракціями у парламенті", - наголосила Кіра Рудик.