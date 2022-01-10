Гололедица и угроза схода лавин. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

Сегодня в Украине ожидается гололедица. Кроме того, в горах продолжает удерживаться угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Также 10 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Напомним, погода в Украине 10 января будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.