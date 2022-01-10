Ожеледиця та загроза сходження лавин. Синоптики попередили про непогоду в Україні

Сьогодні в в Україні очікується ожеледиця. Крім того, в горах продовжує утримуватись загроза сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у зв’язку зi снiгопадами на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Також 10 січня на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.