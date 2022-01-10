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Ожеледиця та загроза сходження лавин. Синоптики попередили про непогоду в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в в Україні очікується ожеледиця. Крім того, в горах продовжує утримуватись загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у зв’язку зi снiгопадами на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також 10 січня на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

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