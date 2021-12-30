Гололедица, угроза схода лавин. Синоптики предупредили о непогоде в Украине
Фото: в Украине предупредили о непогоде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупредили о непогоде в Украине. На дорогах большинства областей удержится гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр ГСЧС.
В Запорожской области - гололедица (I уровень опасности, желтый); в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей сохранится сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый).
В Киевской области 30 декабря на дорогах сохранится гололедица (I уровень опасности, желтый).
Также 30 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.