Ожеледиця, загроза сходження лавин. Синоптики попередили про негоду в Україні
Фото: в Україні попередили про негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики попередили про негоду в Україні. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр ДСНС.
В Запорізькій області - ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий); в окремих районах Миколаївської та Донецької областей утримається сильна ожеледь (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У Київській області 30 грудня на дорогах утримається ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Також 30 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.