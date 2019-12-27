Гололедица и туман: водителей предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине сегодня ухудшилась, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица; ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Кроме того, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что в Закарпатской, Житомирской и Черкасской областях идет небольшой снег, на большей территории страны снег и слабый дождь, на юге местами туман.

Средняя температура воздуха в западных областях +0+4, центральных и восточных -1+2 и южных +3+5.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - добавили в "Укравтодоре".

Напомним, синоптики прогнозировали, что в пятницу всю Украину накроет снег. Только в Закарпатской и южных областях возможен дождь со снегом. На западе температура воздуха днем составит 0-2, ночью так же. В северных и центральных областях температура воздуха днем составит 0-2, ночью -1+1.

В воскресенье в Украине солнечная погода, но морозно. На западе температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -4-6. На юге страны днем 0+2, а ночью -1-3.