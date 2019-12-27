ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     27.12.2019 - 08:00
Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в большинстве областей снег с дождем

Погода в Украине 27 декабря ухудшится, дожди и снег и температура воздуха опустилась. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей снег с дождем. В частности, на западе Украины. Там температура воздуха днем составит +2+4, ночью ожидается такая же. На севере и в центре страны температура воздуха днем составит тоже +2+4, так же и ночью.

В восточных областях небольшие дожди, но без снега. Днем температура воздуха днем составит +4+6, а ночью +2+4. Так же и на юге страны.

Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве 27 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем составит +2+4, так же и ночью.

Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозируют сильный снег на выходные. Но в воскресенье уже будет солнечно.

Киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет наблюдений В Украине похолодало до -10
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь