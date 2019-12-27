Ожеледиця та туман: водіїв попередили про погіршення погоди

Погода в Україні сьогодні погіршилась, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м.

Крім того, у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що в Закарпатській, Житомирській та Черкаській областях йде невеликий сніг, на більшій території країни мряка та слабкий дощ, на півдні місцями туман.

Середня температура повітря в західних областях +0+4, центральних та східних -1+2 та південних +3+5.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у п'ятницю всю Україну накриє сніг. Тільки у Закарпатській та південних областях можливий дощ зі снігом. На заході температура повітря вдень складе 0-2, вночі так само. У північних та центральних областях температура повітря вдень складе 0-2, вночі -1+1.

У неділю в Україні сонячна погода, але морозно. На заході температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -4-6. На півдні країни вдень 0+2, а вночі -1-3.