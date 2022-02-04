Снег с дождем и похолодание: какие области обойдет такая погода
Фото: в Украине сегодня снегопад с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня снегопад с дождем и похолодает. Температура воздуха опутится до -9 градусов мороза ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снег с дождем ожидается в западных областях. Снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1 + 2, а ночью-2-7,
- на севере днем -1-4, а ночью -5-9,
- на востоке днем -1-3, а ночью -1-4,
- на севере днем -1 + 2, а ночью-2-5,
- в центре днем -1-4, а ночью -5-9.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит -2-4, ночью ожидается -7-9.