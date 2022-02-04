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Снег с дождем и похолодание: какие области обойдет такая погода

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 06:00
Снег с дождем и похолодание: какие области обойдет такая погода Фото: в Украине сегодня снегопад с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня снегопад с дождем и похолодает. Температура воздуха опутится до -9 градусов мороза ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снег с дождем ожидается в западных областях. Снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1 + 2, а ночью-2-7,
  • на севере днем -1-4, а ночью -5-9,
  • на востоке днем -1-3, а ночью -1-4,
  • на севере днем -1 + 2, а ночью-2-5,
  • в центре днем -1-4, а ночью -5-9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит -2-4, ночью ожидается -7-9.

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