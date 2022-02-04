Снег с дождем и похолодание: какие области обойдет такая погода

В Украине сегодня снегопад с дождем и похолодает. Температура воздуха опутится до -9 градусов мороза ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Снег с дождем ожидается в западных областях. Снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха составит:

на западе днем -1 + 2, а ночью-2-7,

на севере днем -1-4, а ночью -5-9,

на востоке днем -1-3, а ночью -1-4,

на севере днем -1 + 2, а ночью-2-5,

в центре днем -1-4, а ночью -5-9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит -2-4, ночью ожидается -7-9.