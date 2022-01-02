Ожеледиця, снігопади та сильні пориви вітру: в Україні 3 січня очікується негода
Фото: в Україні 3 січня очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Згідно з даними синоптиків, в Україні 3 січня очікується ускладнення погодних умов. Попередили про снігопад, хуртовину й ожеледицю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Негода очікується вночі у північних, центральних та східних областях України. Водночас у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях відзначатимуться снігопади й сильні пориви вітру, швидкість якого досягатиме 15-20 м/c.
"Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи", - пише пресслужба МВС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Карпатах є загроза сходження лавин.