Гололед и местами мокрый снег: погода в Украине ухудшится

В среду, 25 ноября, погода в Украине ухудшится. Ожидается мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра в восточных, большинстве северных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь. Ночью на востоке страны ожидается мокрый снег, на остальной территории Украины без осадков.

На дорогах восточных областей местами возможен гололед.

В среду днем в Киеве и области прогнозируется небольшой дождь.

Напомним, 24 и 25 ноября в Украине, кроме южных регионов, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Левобережья прогнозируется гололед.

Также РБК-Украина сообщало, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Кроме того, сегодня в Украине будет пасмурная погода, а в северных, некоторых центральных и восточных областях ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +8 градусов.