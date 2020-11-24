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Снег с дождем и до +8 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 24 ноября 2020 08:00
Снег с дождем и до +8 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 24 ноября, почти на всей территории Украины будет пасмурная погода, а в северных, некоторых центральных и восточных областях будет наблюдаться мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от +2 до +8 тепла, а ночью в некоторых регионах она опустится ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидаются осадки, местами снег. Во всех остальных регионах будет пасмурно и сухо.

В западных областях температура воздуха днем составит от +4 до +7 тепла, а ночью она будет в пределах -1 +3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +6, а ночью от -1 до +3 градусов.

В восточных и южных областях температура воздуха ожидается от +2 до +8. Ночью столбики термометров покажут -2 +4 градуса.

Снег с дождем и до +8 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +7, а ночью от 0 до +3.

Снег с дождем и до +8 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 24 и 25 ноября в Украине, кроме юга, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Левобережья гололед.

Также РБК-Украина писало, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.

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