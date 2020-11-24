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Ожеледиця і місцями мокрий сніг: погода в Україні погіршиться

Автор: РБК-Україна

У середу, 25 листопада, погода в Україні погіршиться. Очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра у східних, більшості північних і центральних областей прогнозується невеликий дощ. Вночі на сході країни очікується мокрий сніг, на решті території України без опадів.

На дорогах східних областей місцями можлива ожеледиця.

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У середу вдень у Києві та області прогнозується невеликий дощ.

Нагадаємо, 24 і 25 листопада в Україні, крім південних регіонів, місцями очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах Лівобережжя прогнозується ожеледиця.

Також РБК-Україна повідомляло, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а в деяких областях пройде мокрий сніг.

Крім того, сьогодні в Україні буде хмарна погода, а в північних, деяких центральних і східних областях очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +8 градусів.

Прогноз погоди
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