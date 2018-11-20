Голодомор визнають геноцидом українського народу 80% громадян

Фото: Меморіал жертвам Голодомору (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 2010 року визнання Голодомору геноцидом зросло на третину

У жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечують Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, починаючи з 2010 року відсоток тих, хто визнає Голодомор геноцидом, збільшився на третину.

За даними опитування 2018 року, більш схильні вважати Голодомор геноцидом жителі сіл, а також більш молоді і україномовні респонденти.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 20-29 жовтня 2018 року серед 2000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голодомор 1932-33 років відзначається в Україні в четверту суботу листопада. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку".

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Відзначимо, за ініціативою постійного представництва України при ООН підготовлено проект Спільної декларації до 85-річчя трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні, який може стати офіційним документом Генеральної асамблеї ООН.