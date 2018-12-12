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Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев

Новости » Политика    12.12.2018 - 04:01
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев
Фото: США (twitter.com/radiosvoboda)

Обе палаты Конгресса одобрили решение

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в США в Facebook.

Как сообщается, решение было принято единогласно.

"Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом.

 

Палата представників Конгресу США визнала #Голодомор геноцидом українського народу Таким чином, на сьогодні обома...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Порошенко отметил, что с каждым годом расширяется круг стран, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа.

Как писало РБК-Украина, Порошенко назвал голодоморы преступлениями коммунистического режима, а также выразил надежду на надлежащую правовую оценку голодоморов в Украине. 24 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.

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