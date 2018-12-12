Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українців

Фото: США (twitter.com/radiosvoboda)

Обидві палати Конгресу схвалили рішення

Палата представників Конгресу США визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України в США в Facebook.

Як повідомляється, рішення було прийнято одноголосно.

"Палата представників Конгресу США одноголосним рішенням ухвалила резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр.. визнається геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Сенат США 4 жовтня одноголосно підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Порошенко зазначив, що з кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Як повідомляло РБК-Україна, Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму, а також висловив надію на належну правову оцінку голодоморів в Україні. 24 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.