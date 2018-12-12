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Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українців

Новини » Політика    12.12.2018 - 04:01
Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: США (twitter.com/radiosvoboda)

Обидві палати Конгресу схвалили рішення

Палата представників Конгресу США визнала Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України в США в Facebook.

Як повідомляється, рішення було прийнято одноголосно.

"Палата представників Конгресу США одноголосним рішенням ухвалила резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр.. визнається геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Сенат США 4 жовтня одноголосно підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом.

 

Палата представників Конгресу США визнала #Голодомор геноцидом українського народу Таким чином, на сьогодні обома...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України у США Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Порошенко зазначив, що з кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Як повідомляло РБК-Україна, Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму, а також висловив надію на належну правову оцінку голодоморів в Україні. 24 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

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