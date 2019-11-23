Голодомор глубоко травмировал Украину и всю Европу, - посольство Франции

Во Франции заявили, что Голодомор глубоко травмировал Украину и всю Европу. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в Twitter.

"Франция вместе с украинским народом чтит память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию, которая глубоко травмировала Украину и всю Европу", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор ранее также выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, осуществленном советской властью. Они никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.

В субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году.

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