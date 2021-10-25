Голодает 25 день. Саакашвили в тюрьме понадобилась помощь реаниматолога

В анализах Михаила Саакашвили упал один из жизненных показателей до критического уровня. В связи с этим бывшему президенту Грузии потребовалась помощь реаниматолога.
Об этом заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".
Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодовки, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.
Отметим, что Саакашвили голодает уже 25 дней. Он отказывается от приема пищи во время заключения, но согласен на медикаментозное вмешательство.
Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили на 22-й день голодовки потребовалась медицинская помощь - в тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови.
Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября перед местными выборами, несмотря на то, что там в отношении него вынесены приговоры к тюремному сроку.