Голодает 25 день. Саакашвили в тюрьме понадобилась помощь реаниматолога

В анализах Михаила Саакашвили упал один из жизненных показателей до критического уровня. В связи с этим бывшему президенту Грузии потребовалась помощь реаниматолога.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" .

Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодовки, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.

Отметим, что Саакашвили голодает уже 25 дней. Он отказывается от приема пищи во время заключения, но согласен на медикаментозное вмешательство.