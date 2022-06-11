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Голод и государственные перевороты: Зеленский рассказал, чем грозит война в Украине миру

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 13:33
Голод и государственные перевороты: Зеленский рассказал, чем грозит война в Украине миру Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Война России против Украины может привести к продовольственному кризису, который коснется Азии и Африки. Это, со своей стороны, может спровоцировать государственные перевороты в ряде стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на саммите по безопасности Shangri La Dialogue в Сингапуре.

По словам президента, глобальный продовольственный кризис может спровоцировать политический хаос, который приведет к государственным переворотам в ряде стран.

"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, по словам президента, Украина вместе с союзниками по группе G7 уже готовит документ о гарантиях безопасности для Украины.

Также, как отметила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос, делегация Китая покинула помещение зала в полном составе во время выступления Зеленского. Однако позже она удалила эту информацию со своего Twitter-аккаунта.

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Украина Российская Федерация Владимир Зеленский
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