В Голливуде произошла стрельба, пострадали семеро

Пятеро из них получили огнестрельные ранения

На частной вечеринке в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой пострадало семь человек: пятеро мужчин и двое женщин. Об этом сообщает NBC.

Сообщение о стрельбе поступило около 01:00 по местному времени.

По данным пожарного департамента Лос-Анжелеса, пятеро пострадавших получили огнестрельные ранения, еще у двоих - ранения другого характера.

#MultiPatientIncident ; 12:58AM; 12719 Tiara W St; https://t.co/heFHBu8bZa ; #NorthHollywood ; #ValleyGlen LAFD responded to a reporting shooting with multiple patients. 7 patients transported, 5 male, 2 female (ages not ... https://t.co/elbtFVflFi

Возраст пострадавших не сообщается. Отмечено, что ни один из них не находится в критическом состоянии.

Multiple victims shot in North Hollywood at 2:15 AM this morning. pic.twitter.com/6VzZf8NPUS