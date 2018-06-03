Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Канаде открыли стрельбу на фестивале еды, есть раненые

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 19:50
Иллюстративное фото (twitter.com/JeremyGlobalTV)
Иллюстративное фото (twitter.com/JeremyGlobalTV)

В результате проишествия ранения получили 4 человека

В канадском городе Пикеринг (провинция Онтарио) четыре человека пострадали в результате стрельбы на фестивале еды. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Отметим, что район  является одним из восточных пригородов Торонто.

Так, сообщается, что инцидент произошел минувшей ночью во время ежегодного городского фестиваля жареных мясных ребер.

В полиции заявили, что получили сообщение о стрельбе, но к моменту прибытия стражей порядка она уже стихла. В результате четыре человека были доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.

Согласно информации издания, полиция пока не задержала злоумышленников.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в канадской провинции Онтарио произошел взрыв в одном из ресторанов, в результате чего пострадали не менее 15 человек. 

Стрельба в Берлинском кафедральном соборе: в полиции назвали причину На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба
Теги публикации: Канада, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top