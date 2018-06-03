В Канаде открыли стрельбу на фестивале еды, есть раненые

В результате проишествия ранения получили 4 человека

В канадском городе Пикеринг (провинция Онтарио) четыре человека пострадали в результате стрельбы на фестивале еды. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Отметим, что район является одним из восточных пригородов Торонто.

Так, сообщается, что инцидент произошел минувшей ночью во время ежегодного городского фестиваля жареных мясных ребер.

В полиции заявили, что получили сообщение о стрельбе, но к моменту прибытия стражей порядка она уже стихла. В результате четыре человека были доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.

Согласно информации издания, полиция пока не задержала злоумышленников.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в канадской провинции Онтарио произошел взрыв в одном из ресторанов, в результате чего пострадали не менее 15 человек.