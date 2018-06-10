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У Голівуді відбулася стрілянина, постраждали семеро

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 16:21
Фото: місце події (twitter.com/francineorr)
Фото: місце події (twitter.com/francineorr)

П'ятеро з них дістали вогнепальні поранення

На приватній вечірці у Північному Голлівуді сталась стрілянина, внаслідок якої постраждало семеро осіб: п'ятеро чоловіків та двоє жінок. Про це повідомляє NBC.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 01:00 за місцевим часом.

За даними пожежного департаменту Лос-Анжелеса, п'ятеро з них дістали вогнепальні поранення, у ще двох - поранення іншого характеру.

Вік постраждалих не повідомляється. Зазначено, що жоден з них не перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 3 червня у канадському місті Пікерінг (провінція Онтаріо) чотири людини постраждали в результаті стрілянини на фестивалі їжі.

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Теги публікації: постраждалі, Голливуд, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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