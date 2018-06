У Голівуді відбулася стрілянина, постраждали семеро

П'ятеро з них дістали вогнепальні поранення

На приватній вечірці у Північному Голлівуді сталась стрілянина, внаслідок якої постраждало семеро осіб: п'ятеро чоловіків та двоє жінок. Про це повідомляє NBC.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 01:00 за місцевим часом.

За даними пожежного департаменту Лос-Анжелеса, п'ятеро з них дістали вогнепальні поранення, у ще двох - поранення іншого характеру.

#MultiPatientIncident ; 12:58AM; 12719 W Tiara St; https://t.co/heFHBu8bZa ; #NorthHollywood ; #ValleyGlen LAFD responded to a reporting shooting with multiple patients. 7 patients transported, 5 male, 2 female (ages not ... https://t.co/elbtFVflFi

Вік постраждалих не повідомляється. Зазначено, що жоден з них не перебуває у критичному стані.

Multiple victims shot in North Hollywood at 2:15 AM this morning. pic.twitter.com/6VzZf8NPUS