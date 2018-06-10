У Голівуді відбулася стрілянина, постраждали семеро

П'ятеро з них дістали вогнепальні поранення
На приватній вечірці у Північному Голлівуді сталась стрілянина, внаслідок якої постраждало семеро осіб: п'ятеро чоловіків та двоє жінок. Про це повідомляє NBC.
Повідомлення про стрілянину надійшло близько 01:00 за місцевим часом.
За даними пожежного департаменту Лос-Анжелеса, п'ятеро з них дістали вогнепальні поранення, у ще двох - поранення іншого характеру.
#MultiPatientIncident; 12:58AM; 12719 W Tiara St; https://t.co/heFHBu8bZa; #NorthHollywood; #ValleyGlen LAFD responded to a reporting shooting with multiple patients. 7 patients transported, 5 male, 2 female (ages not ... https://t.co/elbtFVflFi— LAFD (@LAFD) 10 червня 2018 р.
Вік постраждалих не повідомляється. Зазначено, що жоден з них не перебуває у критичному стані.
Multiple victims shot in North Hollywood at 2:15 AM this morning. pic.twitter.com/6VzZf8NPUS— Francine Orr/LATimes (@francineorr) 10 червня 2018 р.
Нагадаємо, 3 червня у канадському місті Пікерінг (провінція Онтаріо) чотири людини постраждали в результаті стрілянини на фестивалі їжі.