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Голландська компанія йде з РФ і продає найбільший маркетплейс у країні

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П'ятниця 14 жовтня 2022 20:15
Голландська компанія йде з РФ і продає найбільший маркетплейс у країні Фото: голландський технологічний інвестор Prosus йде з Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голландський технологічний інвестор Prosus йде з Росії і продає свій російський онлайн-майданчик Avito за 2,46 млрд доларів компанії Kismet Capital Group.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американської журналістки Кейтлін Дорнбос.

Avito був одним із найцінніших вкладень Prosus, його оцінна вартість становила приблизно 6 мільярдів доларів до того, як вторгнення Росії в Україну в лютому змусило компанію розірвати відносини і домагатися продажу власності.

Покупець, російська інвестиційна компанія Kismet, була заснована Іваном Тавріним, колишнім генеральним директором телекомунікаційної компанії "Мегафон". Угода була профінансована Россільгоспбанком.

Prosus та його материнська компанія Naspers з Південної Африки заявили, що угоду буде закрито у жовтні 2022 року. Avito - це найбільша в Росії онлайн-майданчик продажів, налічує близько 5000 співробітників та 90 мільйонів користувачів.

Раніше ми писали, що американська компанія Nvidia вирішила закрити всі свої офіси на території Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Також повідомлялося, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

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