Голландська компанія йде з РФ і продає найбільший маркетплейс у країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американської журналістки Кейтлін Дорнбос.

Avito був одним із найцінніших вкладень Prosus, його оцінна вартість становила приблизно 6 мільярдів доларів до того, як вторгнення Росії в Україну в лютому змусило компанію розірвати відносини і домагатися продажу власності.

Покупець, російська інвестиційна компанія Kismet, була заснована Іваном Тавріним, колишнім генеральним директором телекомунікаційної компанії "Мегафон". Угода була профінансована Россільгоспбанком.

Prosus та його материнська компанія Naspers з Південної Африки заявили, що угоду буде закрито у жовтні 2022 року. Avito - це найбільша в Росії онлайн-майданчик продажів, налічує близько 5000 співробітників та 90 мільйонів користувачів.