Голкипер "Ювентуса" Буффон не думает над завершением карьеры

Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Джанлуиджи уже отыграл 647 матч в чемпионате Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон на данный момент не собирается завершать игровую карьеру. Об этом сообщает Football Italia.

Накануне голкипер повторил достижение защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству игр в чемпионате Италии. Матч 17 тура против "Сампдории" (2:1) стал для него 647 в Серии А.

"Я не заглядываю слишком далеко. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что не думаю завершать карьеру. Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне путь. Учитывая мою физическую форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру", - сказал Буффон.

Буффон перешел в "Ювентус" из "Пармы" летом 2001 года. В 2018 году он покинул туринский клуб и в статусе свободного агента перешел в ПСЖ. Спустя год голкипер вернулся в состав "Юве".

В нынешнем сезоне 41-летний Буффон принял участие в шести матчах чемпионата Италии, в которых пропустил шесть голов. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2020 года.