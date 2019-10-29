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Буффон может продлить контракт с "Ювентусом" еще на 2 года

Новости » Спорт    29.10.2019 - 13:34
Буффон может продлить контракт с "Ювентусом" еще на 2 года

Легендарный вратарь не намерен завершать карьеру

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона. Как сообщает Tuttosport, легендарный вратарь рассчитывает остаться в клубе.

По данным источника, руководство "Юве" также рассматривает возможность продления контракта, который будет рассчитан на два года. Если ДжиДжи подпишет новое соглашение, то завершит карьеру в 43 года.

В минувшем сезоне Буффон выступал за ПСЖ, но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в "Ювентус", где фактически стал дублером Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе.

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