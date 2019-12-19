Голкіпер "Ювентуса" Буффон не думає над завершенням кар'єри

Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Джанлуїджі вже відіграв 647 матч в чемпіонаті Італії

Воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон на даний момент не збирається завершувати ігрову кар'єру. Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні голкіпер повторив досягнення захисника "Мілана" Паоло Мальдіні за кількістю ігор у чемпіонаті Італії. Матч 17 туру проти "Сампдорії" (2:1) став для нього 647 в Серії А.

"Я не заглядаю занадто далеко. Зараз я з упевненістю можу сказати, що не думаю завершувати кар'єру. Я покладаюся на свою чесність і дозволяю життя самої підказувати мені шлях. З огляду на мою фізичну форму, я зроблю собі ведмежу послугу, якщо завершу кар'єру", - сказав Буффон.

Буффон перейшов в "Ювентус" з "Парми" влітку 2001 року. У 2018 році він покинув туринський клуб і в статусі вільного агента перейшов в ПСЖ. За рік голкіпер повернувся до складу "Юве".

У нинішньому сезоні 41-річний Буффон взяв участь в шести матчах чемпіонату Італії, в яких пропустив шість голів. Контракт футболіста з клубом діє до літа 2020 року.