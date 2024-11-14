Голкіпер "Юти" з півсотнею сейвів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив воротаря "Юти" Карела Веймелки першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Чех зіграв одну з важливих ролей у домашній перемозі над "Кароліною" (4:1). Шайбами в складі "чорно-блакитно-білих" відзначилися Б'югстад (двічі), Макбейн і Сєргачов.
Веймелка парирував 49 кидків хокеїстів "Гаррікейнз". Відсоток сейвів голкіпера склав 98%. Коефіцієнт надійності чеського стража воріт "Юти" зріс до 2.37 пункта (5 матчів).
Нинішній сезон Веймелка розпочав у статусі резервіста Коннора Інгрема. 28-річний чех приєднався до команди ще в часи "Арізони" та розпочав четверту кампанію за океаном. На батьківщині він захищав кольори "Тржебіча", "Пардубіце", "Комети" та "Їглави".
До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Колорадо" Мікко Рантанен і форвард "Торонто" Джон Таварес. Перший оформив хет-трик і віддав результативну передачу в протистоянні з "Лос-Анджелесом" (4:2). Натомість другий закинув переможну шайбу та оформив асист проти "Вашингтона" (4:3 ОТ).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Макдевіда став головним героєм із чотирма пунктами проти "Айлендерс".
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