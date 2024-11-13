Лідер "Едмонтона" з чотирма пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Капітан "нафтовиків" доклався до непростої перемоги над "Айлендерс" (4:3 ОТ). Він закинув шайбу та віддав 3 результативні передачі.

На початку другого періоду "Едмонтон" реалізував більшість – Макдевід віддав на Драйзайтля, а той кинув у дотик із правого кола. "Острів'яни" відповіли голом Палм'єрі в контратаці. Та на старті третьої 20-хвилинки Бушар вивів "Ойлерз" уперед після комбінації Макдевіда та Екгольма.

Згодом сам "некстван" закріпив перевагу "Едмонтона" з центральної зони. Проте, "Айлендерс" зуміли перевести поєдинок в овертаймі. Дубль оформив Лі. Однак, у додатковій п'ятихвилинці Макдевід організував момент для Драйзайтля, а німець холоднокровно реалізував нагоду.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Оттави" Лінус Ульмарк і воротар "Нью-Джерсі" Якоб Маркстрьом. Перший оформив шатаут у Битві Онтаріо проти "Торонто" (3:0), виконавши 27 сейвів. Натомість другий парирував 34 кидки та допоміг переграти "Флориду" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: