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Голкипер "Юты" с полсотней сэйвов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Карел Веймелка остановил линию атаки "Харрикейнз" (sltrib.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вратаря "Юты" Карела Веймелки первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Чех сыграл одну из важных ролей в домашней победе над "Каролиной" (4:1). Шайбами в составе "черно-сине-белых" отличились Бьюгстад (дважды), Макбейн и Сергачев.

Веймелка парировал 49 бросков хоккеистов "Харрикейнз". Процент сэйвов голкипера составил 98%. Коэффициент надежности чешского стража ворот "Юты" вырос до 2.37 пункта (5 матчей).

Нынешний сезон Веймелка начал в статусе резервиста Коннора Ингрэма. 28-летний чех присоединился к команде еще во времена "Аризоны" и начал четвертую кампанию за океаном. На родине он защищал цвета "Тржебича", "Пардубице", "Кометы" и "Йиглавы".

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Колорадо" Микко Рантанен и форвард "Торонто" Джон Таварес. Первый оформил хет-трик и отдал результативную передачу в противостоянии с "Лос-Анджелесом" (4:2). Второй же забросил победную шайбу и оформил ассист против "Вашингтона" (4:3 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Макдэвид стал главным героем с четырьмя пунктами против "Айлендерс".

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