Голкіпер "Ванкувера" з упевненим шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

29-річний фін доклався до виїзної перемоги над "Філадельфією" (3:0). Шайби закинули Хегландер, Бесер і Шервуд.

Ланкінен парирував 26 кидків "Флаєрс". Відсоток сейвів голкіпера прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став для воротаря прем'єрним у нинішньому сезоні. Раніше він оформив 2 "сухі" поєдинки за "Чикаго" та ще один – у складі "Нешвілла".

У кампанії 2024/25 Ланкінен конкуруватиме за місце в основі "Ванкувера" з латвійцем Артурсом Шиловсом, поки в лазареті залишатиметься Тетчер Демко. Наразі останній зіграв 2 матчі в регулярці з коефіцієнтом надійності 4.50 пункти. Результат фінського голкіпера за цим показником – 1.28 (3 поєдинки).

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Вашингтона" Том Вілсон і воротар "Рейнджерс" Ігор Шестьоркін. Перший оформив дубль в перестрілці з "Нью-Джерсі" (6:5 ОТ). Натомість другий зробив 34 сейви в протистоянні з "Торонто" (4:1).

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