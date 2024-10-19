Нападник "Вінніпега" з дублем у фестивалі шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Вінніпег Джетс" Ніколая Елерса першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений данець доклався до результативної домашньої перемоги над "Сан-Хосе" (8:3). Він закинув дві шайби та одного разу асистував партнеру по команді.
"Джетс" відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Елерс від правого борту віддав на Міллера, той переправив на Морріссі, який з дистанції відправив шайбу в сітку. Далі сам данець у більшості влучно кинув із правої зони в ближній кут. А після гола каліфорнійця Тоффолі Елерс увірвався у вільний простір і майстерно переграв голкіпера.
Під завісу першого періоду та на старті другого Піонк і Коннор довели рахунок до непристойного (5:1). Канін спробував повернути "Шаркс" у гру, але спровокував нову серію шайб (дубль Перфетті, Наместніков). Зеттерлунд голом лише трохи покращив статистику.
До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Колорадо" Росс Колтон і вінгер "Кароліни" Мартін Нечас. Перший оформив дубль в протистоянні з "Анахаймом" (4:3 ОТ). Натомість другий закинув шайбу та записав до активу асист у розгромі "Піттсбурга" (4:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Піттсбург" – "Кароліна" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
- "Вінніпег" – "Сан-Хосе" – 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)
- "Колорадо" – "Анахайм" – 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
До слова, напередодні лідер "Рейнджерс" Панарін очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Детройта".
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